Genoa, per il dopo-Perin tre nomi: Gabriel, Joronen e Scuffet (Di sabato 15 agosto 2020) GENOVA - Le speranze di trattenere Perin sono prossime allo zero e così il Genoa deve trovare un nuovo portiere. Rientrato alla Juventus per fine prestito, Perin è candidato - scrive la Gazzetta dello Sport - a succedere a Gollini tra i pali dell'Atalanta, con l'ingaggio corrispondente a 2,2 milioni a stagione. A quel punto, Faggiano deve scegliere un portiere in una rosa che ... Leggi su primocanale

Ultime Notizie dalla rete : Genoa per GAZZETTA DELLO SPORT - Genoa alla ricerca di un portiere Pianetagenoa1893.net Cessione Genoa, ecco a quanto ammonta la cifra offerta dalla cordata inglese

La proposta d'acquisto per il Genoa resa nota lo scorso lunedì dalla cordata italo-britannica composta tra gli altri dai manager Matteo Manfredi e Andrea Raddri ...

De Ascentis, da una vita da mediano al CrossFit agonistico: "È più puro come sport"

Diego De Ascentis in campo era un giocatore molto fisico e dopo aver smesso col calcio ha assecondato la sua passione per il CrossFit. "Non amo il calcio oltre il campo, lo trovo deprimente. Lo vorrei ...

