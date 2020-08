Evenepoel cade in un fosso da un muretto: terrore al giro di Lombardia (VIDEO) (Di sabato 15 agosto 2020) Evenepoel è caduto in un fossato, sono momenti di grande paura al giro di Lombardia. A circa 40 chilometri dal traguardo il giovanissimo belga Evenepoel – enfant prodige del ciclismo mondiale – in discesa è andato a sbattere con la sua bici contro un muretto ed è caduto di sotto. Non sappiamo quali siano le condizioni di Evenepoel, però sappiamo che non ha perso conoscenza. Così dicono in diretta Rai. Non sappiamo neanche quanto sia alto quel muretto. L’immagine è quella della bici ferma sul ponte. E poi ce n’è un’altra con l’ambulanza. Holy shit Evenepoel. Damn. #IlLombardia pic.twitter.com/2UAOIwnliU — Marcel Steeman (@msteeman) August 15, ... Leggi su ilnapolista

Sventata la minaccia dei sindaci lariani di fare come i colleghi liguri con la Sanremo, impedendo il passaggio della corsa, può celebrarsi un inedito, destinato (si spera) a restar tale: il Lombardia ...

Terribile caduta al Giro di Polonia L’olandese Jacobsen è in coma

ROMA. Un drammatico incidente ha gravemente segnato la volata della prima tappa del Giro di Polonia di ciclismo, a Katowice. Preoccupante la situazione di Fabio Jakobsen, olandese ventitreenne della..

