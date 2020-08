Effetto Covid sulla criminalità: in un anno delitti calati del 18% (Di sabato 15 agosto 2020) ROMA - In un anno calo dei delitti del 18,2%: dai 2.338.073 del periodo 1 agosto 2018-31 luglio 2019 ai 1.912.344 registrati dall'1 agosto 2019 al 31 luglio di quest'anno. Una flessione attribuibile a ... Leggi su corrieredellosport

Una flessione attribuibile a lockdown per il Covid. Sono i dati forniti dal Viminale in occasione della conferenza stampa di Ferragosto della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Il decremento ha ...

Effetto Covid sulla criminalità: in un anno calo delitti del 18%, in controtendenza reati informatici

