Barcellona, i tifosi aspettano il ritorno dei calciatori: “Vergogna” (Di sabato 15 agosto 2020) Il Barcellona, archiviata la clamorosa sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League, è stato atteso al ritorno da un centinaio di tifosi rumorosi che hanno atteso la squadra in hotel con grida e urli; perché il tifo catalano non ha accettato l’8-2 in una gara a senso unico. I tifosi, che hanno gridato “Vergogna” ai calciatori, hanno atteso anche lo staff blaugrana con Quique Setién che non è più ben visto dai tifosi. Così riporta il quotidiano catalano AS. Foto: L'articolo Barcellona, i tifosi aspettano il ritorno dei calciatori: “Vergogna” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

repubblica : Il Barça torna in hotel dopo l'umiliazione, accolto dai fischi dei tifosi - MarioCantagall1 : RT @Ruttosporc: ULTIM'ORA - Alberto Brandi: 'Per rispetto dei tifosi della Juventus faremo un bel processo al Barcellona' - salvatorino860 : RT @Ruttosporc: ULTIM'ORA - Alberto Brandi: 'Per rispetto dei tifosi della Juventus faremo un bel processo al Barcellona' - ValeriaMandelli : RT @edcguitar: Questa sera il Barcellona ha capito cosa succede a indisporre i tifosi dell’Inter. Siamo oggettivamente il branco di gufi pi… - aderenzis1 : Barcellona, il fallimento è totale: e ora i tifosi temono l'addio di Messi -