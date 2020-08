Zenga: “Deluso per fine esperienza col Cagliari. Non me l’aspettavo” (Di venerdì 14 agosto 2020) Walter Zenga torna a parlare dopo l'addio al Cagliari e un'esperienza davvero particolare tra lockdown e finale di stagione davvero inedito. Il mister ha risposto ad alcune domande sui social su Instagram facendo trapelare tutta la sua delusione per un rapporto concluso inaspettatamente.Zenga: "Deluso, ma vado avanti""Tutte le scelte lavorative che ho fatto finora sono valse la pena perché mi hanno permesso di vivere e andare in giro per il mondo e conoscere gente speciale", ha detto Zenga rispondendo ad un fan. "Meglio vincere qualche trofeo o sentire l'affetto delle persone? I trofei sono importanti perché ti danno palmares e curriculum ma l’affetto della gente è molto più importante. Ho avuto la possibilità di allenare in tanti posti e di vincere campionati, ... Leggi su itasportpress

