Viviana Parisi, zia di Gioele: "Vado a cercarlo". E contatta le sensitive: "Il bimbo è lì" (Di venerdì 14 agosto 2020) "Il bambino è lì, vicino alla madre e probabilmente adagiato su alcune foglie ". Queste le parole di una delle sensitive che si sono aggiunte alle ricerche senza sosta del piccolo Giole , il bambino ... Leggi su quotidiano

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - Tg3web : Undicesimo giorno di ricerche del piccolo Gioele. Decine di persone stanno battendo le campagne di Caronia, dove è… - Adnkronos : Viviana Parisi, famiglia contatta sensitiva: 'Gioele verrà ritrovato a breve' - lightmoon972 : RT @Adnkronos: Viviana Parisi, famiglia contatta sensitiva: 'Gioele verrà ritrovato a breve' - biribored : RT @gaiatortora: Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi

Nella zona di Caronia, in provincia di Messina, continua senza sosta il lavoro dei Vigili del Fuoco per la ricerca del piccolo Gioele, il bimbo di quattro anni scomparso con la propria mamma, Viviana ...In ordine cronologico, il primo mistero di questo giallo è nella bugia di Viviani Parisi al marito, Daniele Mondello, prima di partire da casa, cioè da Venetico, un centro dell’hinterland di Messina.