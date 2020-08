Turchia, Süper Lig: quattro positivi in tre squadre (Di venerdì 14 agosto 2020) Anche il calcio turco continua a dover fronteggiare l’emergenza coronavirus. Sono quattro i positivi in tre squadre della Super Lig turca. In particolare, ci sono due casi al Galatasaray, entrambi asintomatici, mentre c’è un positivo a testa per Trabzonspor (calciatore con sintomi) e Fenerbahce (membro dello staff). La nuova stagione ripartirà l’11 settembre. Sono 245.000 i casi registrati in Turchia mentre più di 5.900 persone sono stati i morti. Leggi su sportface

