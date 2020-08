Serena Enardu choc: svastica nazista sulla torta dell’amica, arrivano le scuse (VIDEO) (Di venerdì 14 agosto 2020) Serena Enardu e la sorella Elga, sono state protagoniste di una festa, ad amica, particolarmente insolita. Nella torta di compleanno della festeggiata, infatti, compare una bandierina raffigurante una svastica. La reazione della donna, alla vista del simbolo, è stata di profonda ilarità, scoppiando a ridere per l’accaduto. Serena Enardu e la svastica nazista sulla torta... L'articolo Serena Enardu choc: svastica nazista sulla torta dell’amica, arrivano le scuse (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

giusy98_juvee : RT @SaraB2409: No Serena Enardu te lo dico io com’è andata. Tu e la tua combriccola di gente fuori di testa non avete la minima idea del si… - ChiccoseDOC : U&D: ELGA E SERENA ENARDU, NELL’OCCHIO DEL CICLONE PER LE FOTO DI LORO IN POSA DI FRONTE AD UNA DECORAZIONE A SVAST… - BardStrange : RT @spighissimo: Vi giuro e potessi cadere folgorato che non avevo la più pallida idea di chi fossero questi deficienti..poi incuriosito le… - xsaransia : Le sorelle Enardu che arrampicatrici sociali assurde. Serena tenta di diventare famose da anni ma non ci riesce (pe… - StraNotizie : Serena Enardu pubblica foto e video di una torta con la svastica nazista e poi cancella tutto… -