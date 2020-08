Savoia gran colpo per l’attacco: Kyeremateng è oplontino (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Certi legami nascono come frangenti di un destino già scritto, altri sono voluti, cercati, ambiti. GK, Giovanni Kyeremateng, ed il Savoia si sono scelti reciprocamente per ambire a qualcosa di importante, a frangenti di futuro che abbiano il sapore del successo. Giovanni Kyeremateng è un calciatore di nazionalità italo-ghanese. Nasce ad Arona nel Febbraio del 1991. A soli 17 anni esordisce in Serie C1 con la maglia del Monza nella stagione 2008-2009. Dall’annata 2009-2010 fino al Gennaio 2012 è protagonista sempre con la maglia biancorossa, totalizzando 14 presenze in Serie C1. Poi il passaggio a Montichiari in C2, prima di ritornare in C1 con la maglia del Treviso, collezionando un bottino di 19 presenze e una rete. Nella stagione 2013-2014 ... Leggi su anteprima24

frantzisca73 : RT @Giorda_a: Anne de Montmorency marito di Maddalena di Savoia Gran Connestabile di Francia viene battuto oggi a San Quintino da Emanuele… - Ciclowebnet : Il Gran Paradiso dai dintorni del rifugio Chabod: si cammina su percorsi di antica realizzazione, utilizzati anche… - MuseiRealiTo : RT @Giorda_a: Anne de Montmorency marito di Maddalena di Savoia Gran Connestabile di Francia viene battuto oggi a San Quintino da Emanuele… - SanremoAncheNoi : RT @Giorda_a: Anne de Montmorency marito di Maddalena di Savoia Gran Connestabile di Francia viene battuto oggi a San Quintino da Emanuele… - RottasuTorino : RT @Giorda_a: Anne de Montmorency marito di Maddalena di Savoia Gran Connestabile di Francia viene battuto oggi a San Quintino da Emanuele… -

Ultime Notizie dalla rete : Savoia gran Storia della corona reale dei Savoia: presto in mostra alla Villa di Monza Il Cittadino di Monza e Brianza Relax a quota mille Ferragosto nel verde di Saltino e Vallombrosa

Quando da valle saliva il trenino e due grandi alberghi si facevano concorrenza. La riserva naturale attorno alla millenaria abbazia che attira fedeli e camminatori.

Diretta Giro del Delfinato 2020/ Streaming video Rai: percorso e vincitore 3^ tappa

Diretta Giro del Delfinato 2020: streaming video e tv Rai, orario, percorso e vincitore della terza tappa, da Corenc a Saint Martin de Belleville, oggi 14 agosto. Si entra nel vivo della diretta del G ...

Quando da valle saliva il trenino e due grandi alberghi si facevano concorrenza. La riserva naturale attorno alla millenaria abbazia che attira fedeli e camminatori.Diretta Giro del Delfinato 2020: streaming video e tv Rai, orario, percorso e vincitore della terza tappa, da Corenc a Saint Martin de Belleville, oggi 14 agosto. Si entra nel vivo della diretta del G ...