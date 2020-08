Riforma pensioni 2020, Ghiselli: quota 100 nessuna fuga, tutto previsto dalla Cgil (Di venerdì 14 agosto 2020) In questi giorni si é a lungo parlato di quota 100 e di quella che, dati alla mano, é stata considerata una ‘fuga’ dalla misura, sulla questione ci siamo confrontati con Roberto Ghiselli, Segretario confederale della Cgil, che ci ha rilasciato questa interessante intervista in esclusiva. Per Ghiselli é errato parlare di fuga, i dati sono stati interpretati erroneamente, eccovi allora la sua lettura relativa al calo dell’utilizzo di quota 100. Le ragioni, dice, potrebbero essere molteplici, tra queste anche l’impossibilità di utilizzo della stessa da parte di diverse categorie a causa dei requisiti richiesti. Le sue osservazioni. Riforma pensioni ... Leggi su pensionipertutti

La riforma delle pensioni resta al centro delle trattative fra governo e parti sociali. Nel mirino resta l’opzione quota 100 che terminerà alla fine del 2021. La formula del pensionamento anticipato c ...

Pensioni per tutti: Secondo i dati raccolti da “Il Sole 24 Ore”, la quota 100 pare aver apperso appeal nell’ultimo anno, sono state presentate meno di un terzo delle domande rispetto al 2019. Secondo ...

