Ragazze a Beverly Hills: la serie reboot verrà sviluppata per Peacock (Di venerdì 14 agosto 2020) Il film Ragazze a Beverly Hills darà vita a una serie reboot che verrà sviluppata per conto della piattaforma di streaming Peacock. Ragazze a Beverly Hills avrà una serie reboot attualmente in fase di sviluppo per Peacock che riporterà sugli schermi, questa volta televisivi, i personaggi al centro della commedia cult degli anni '90. Il progetto è in fase di sviluppo da ottobre, tuttavia fino a questo momento nessun servizio di streaming o emittente tradizionale aveva ottenuto i diritti. Il potenziale show ispirato al film del 1995 è stato scritto da Jordan Reddout e Gus Hickey (Will & Grace) e verrà realizzato in ... Leggi su movieplayer

Il film Ragazze a Beverly Hills darà vita a una serie reboot che verrà sviluppata per conto della piattaforma di streaming Peacock. Ragazze a Beverly Hills avrà una serie reboot attualmente in fase di ...

