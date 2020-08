No, questo video non mostra persone che sradicano piante perché «piantare alberi è contro l’Islam» (Di venerdì 14 agosto 2020) Il 10 agosto su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un gruppo di persone sradicare a mano delle piante piantate da poco. Le immagini sono accompagnate da una didascalia in cui si afferma che la scena si sarebbe verificata in Pakistan e che il motivo dietro al gesto sarebbe che «piantare alberi è contro l’Islam». questo è un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 10 agosto 2020 – Fuori contesto Il video è davvero stato girato in Pakistan, ma le persone non stanno sradicando le piante perché «piantare alberi è contro ... Leggi su facta.news

