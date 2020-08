L'iPhone 12 che si ispira a Space X contiene un pezzo vero della capsula (Di venerdì 14 agosto 2020) L’iPhone 12 Pro non è ancora uscito, ma ne esiste già una edizione limitata firmata Caviar. Si chiama Musk be on Mars ed è un omaggio a Space X e al suo fondatore, Elon Musk, in vista della partenza del progetto di colonizzazione di Marte che dovrebbe avere inizio entro il 2026. Il riferimento a Musk non è il primo della storia di Caviar, che aveva già confezionato il CyberPhone – il mix tra iPhone 11 Pro e il CyberTruck di Tesla – e una linea di iPhone dedicata alla Tesla Roadster, inviata nello spazio all’interno di un razzo Space X. L’obiettivo dell’azienda russa è di rendere unici gli oggetti che utilizziamo nella quotidianità, partendo proprio dagli smartphone. Invece di possedere ... Leggi su gqitalia

ssnowdaisy : A qualcuno è mai capitato che l’iPhone si riavviasse continuamente? A me ogni tanto lo fa e non capisco perché - iPhone_Italia : Questi sono i dieci oggetti più costosi che potete acquistare su Amazon - Sweet_Danger_ : @imasunshish E con il cell di ultima generazione (mi pare fosse l'iphone 11) e chiese al commesso di una cosa. Dopo… - iCick_e_Ciak : RT @BagnoliMD: MTutti vorremmo pagare meno tasse. Tutti vorremmo avere tutto gratis. Tutti vorremmo pagare meno un iPhone. Tutti vorremmo a… - imasunshish : raga vi prego c'è una bambina che avrà al massimo 11 anni pantaloncini cortissimi, borsa da donna adulta, unghie L… -