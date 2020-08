Lazio Kumbulla, i biancocelesti non mollano la presa (Di venerdì 14 agosto 2020) : Lombardi potrebbe essere la carta decisiva per il club di Lotito La Lazio non molla Marash Kumbulla. Sul giocatore c’è anche l’Inter, ma la squadra di Simone Inzaghi non vuole farsi scappare il talento degli scaligeri, come riportato dall’edizione del Corriere dello Sport. Al momento Tare – si legge – ha offerto 20 milioni di euro più il cartellino di André Anderson. All’interno dell’operazione per Kumbulla può rientrare anche Cristiano Lombardi, che non rientrerà nell’operazione Fares. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

