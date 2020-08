Iran: Troppe tensioni e troppe bugie. Putin propone riunione 5+1 con Teheran (Di venerdì 14 agosto 2020) Il presidente russo Vladimir Putin ha oggi proposto un vertice dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con Germania e Iran per discutere il dossier Iraniano. L’annuncio arriva mentre una risoluzione degli Stati Uniti per estendere l’embargo internazionale sulla vendita di armi a Teheran, che scade il 18 ottobre, è oggetto di accesi dibattiti in Consiglio di sicurezza. “Le discussioni al Consiglio di sicurezza dell’Onu sulla questione Iraniana si fanno sempre più tese. La situazione sta peggiorando”, ha affermato Putin in un comunicato, citato dal Cremlino, denunciando “accuse infondate. contro l’Iran”. Pertanto, la Russia ... Leggi su databaseitalia

