Frosinone, un caso di Coronavirus dopo l’ultima serie di esami: “attivate le procedure previste dal protocollo” (Di venerdì 14 agosto 2020) Un nuovo caso di Coronavirus nel mondo del calcio in Italia, è risultato positivo un membro dello staff del Frosinone. La comunicazione è arrivata direttamente dal club attraverso il sito ufficiale, ricordiamo che la squadra sta preparando la doppia finale dei playoff di serie B contro lo Spezia. “Il Frosinone Calcio comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro dello staff. Lo stesso è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La Società comunica, inoltre, di aver attivato tutte le procedure previste dal protocollo soft”. L'articolo Frosinone, ... Leggi su calcioweb.eu

Problema per il Frosinone che disputerà il match di andata della finale playoff di B allo Stirpe con lo Spezia. Un caso di positività al Covid come riporta il comunicato del club ciociaro: Il Frosinon ...Un membro dello staff del Frosinone, impegnato domenica prossima nella partita di andata della finale dei playoff per la Serie A contro lo Spezia, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha comunicato il ...