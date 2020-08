Ferragosto 2020: traffico da bollino rosso da oggi, venerdì 14, a domenica 16 (Di venerdì 14 agosto 2020) Fino alla mattina di domenica 16 agosto, si prevede traffico intenso sulle principali direttrici Anas per spostamenti sulle brevi percorrenze per le tradizionali gite fuori porta. Di nuovo bollino rosso, invece, nel pomeriggio di domenica in vista dei rientri nelle grandi città Leggi su firenzepost

