E’ morto a Roma il bimbo colpito dal nonno per sbaglio con un colpo di pistola (Di venerdì 14 agosto 2020) E’ un epilogo drammatico quello che arriva da Roma. Le condizioni del bambino erano già disperate quando i medici hanno cercato di salvargli la vita, una volta arrivato in ospedale. Dopo l’operazione ne avevano sancito la morte cerebrale e poche ore fa, purtroppo, hanno dato la notizia più drammatica. Il piccolo è morto, non ce l’ha fatta. Ieri la corsa in ospedale dopo il colpo di arma da fuoco. Nulla si poteva fare per il piccolo. La famiglia del bambino è chiaramente sotto choc. Il piccolo, un bimbo di sei anni, era andato a trovare il nonno con il papà. Mentre l’uomo era in bagno, il bambino stava giocando con il nonno. Non è ancora chiaro per quale motivo il settantenne avesse in mano la pistola ... Leggi su ultimenotizieflash

SkyTG24 : #Roma, morto bimbo ferito accidentalmente da nonno con colpo di pistola - rep_roma : Roma, morto il bambino colpito alla testa dal nonno. Autorizzato l'espianto degli organi [di FEDERICA ANGELI] [aggi… - simosimotw : Roma, ? morto il bambino ferito da un colpo di pistola sparato dal nonno - messveneto : Roma, morto il bimbo di 7 anni colpito da un proiettile partito dalla pistola del nonno - OlgaRedBlack : RT @SkyTG24: #Roma, morto bimbo ferito accidentalmente da nonno con colpo di pistola -

Ultime Notizie dalla rete : morto Roma Roma, morto il bambino di 7 anni ferito dal nonno con un colpo di pistola Il Messaggero Morto il bimbo ferito da colpo di pistola partito al nonno

Ieri, dopo una lunga e complessa operazione chirurgica, era stato dichiarato morto cerebralmente il bambino di 7 anni colpito alla testa dal nonno con una pistola. Il corpo è partito dall’arma mentre ...

E’ morto a Roma il bimbo colpito dal nonno per sbaglio con un colpo di pistola

E’ un epilogo drammatico quello che arriva da Roma. Le condizioni del bambino erano già disperate quando i medici hanno cercato di salvargli la vita, una volta arrivato in ospedale. Dopo l’operazione ...

Ieri, dopo una lunga e complessa operazione chirurgica, era stato dichiarato morto cerebralmente il bambino di 7 anni colpito alla testa dal nonno con una pistola. Il corpo è partito dall’arma mentre ...E’ un epilogo drammatico quello che arriva da Roma. Le condizioni del bambino erano già disperate quando i medici hanno cercato di salvargli la vita, una volta arrivato in ospedale. Dopo l’operazione ...