Tridico cede al pressing ma resta nel mirino dei partiti (Di giovedì 13 agosto 2020) AGI - Non si prospetta un passaggio agevole quello di venerdì del presidente dell'Inps, Tridico, in Commissione Lavoro a Montecitorio sul caso dei 'furbetti' del bonus destinato alle partite Iva. Perché se è vero che per ora Salvini ha detto di non voler chiedere le sue dimissioni, c'è un ampio fronte - da Forza Italia a Italia viva - che comunque ne invocherà un passo indietro. La tesi di questo 'fronte' è che la caccia ai politici che hanno chiesto e ottenuto il bonus Covid dedicato alle partita Iva era partita da maggio, che i parlamentari ma anche i consiglieri regionali e comunali siano in qualche modo 'schedati', che ci sia una sorte di occhio vigile da parte dell'istituto, e soprattutto del comparto Anti-corruzione, su Camera e Senato. Si tratta di sospetti che viaggeranno parallelamente con l'istruttoria ... Leggi su agi

infoitinterno : Tridico cede al pressing ma resta nel mirino dei partiti - fisco24_info : Tridico cede al pressing ma resta nel mirino dei partiti: AGI - Non si prospetta un passaggio agevole quello di ven… - Agenzia_Italia : Tridico cede al pressing ma resta nel mirino dei partiti -

Ultime Notizie dalla rete : Tridico cede Tridico cede al pressing ma resta nel mirino dei partiti AGI - Agenzia Italia Tridico cede al pressing ma resta nel mirino dei partiti

AGI - Non si prospetta un passaggio agevole quello di venerdì del presidente dell'Inps, Tridico, in Commissione Lavoro a Montecitorio sul caso dei 'furbetti' del bonus destinato alle partite Iva. Perc ...

I furbetti del bonus dati in pasto per distrarre gli italiani: non si parla più di sbarchi e verbali secretati

Non è stato un caso che a rimescolare la bile dell’indignazione sia stato il presidente della Camera Fico. Un grillino. Seguito a ruota da Luigi Di Maio. Un altro grillino. Subito si è scatenata la ca ...

AGI - Non si prospetta un passaggio agevole quello di venerdì del presidente dell'Inps, Tridico, in Commissione Lavoro a Montecitorio sul caso dei 'furbetti' del bonus destinato alle partite Iva. Perc ...Non è stato un caso che a rimescolare la bile dell’indignazione sia stato il presidente della Camera Fico. Un grillino. Seguito a ruota da Luigi Di Maio. Un altro grillino. Subito si è scatenata la ca ...