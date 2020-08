Traffico Roma del 13-08-2020 ore 09:00 (Di giovedì 13 agosto 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane in centro al pensione all’olio sull’asfalto segnalato in via Tomacelli all’altezza di Lungotevere in Augusta a Montesacro prudenza per un incidente segnalato sulla via Nomentana all’altezza di via Giovanni Zanardini analoga situazione alla Borghesiana attenzione a un incidente su via Borghesiana altezza via code per lavori invece su via di Boccea dove si transita a senso unico alternato all’altezza di via Pantan Monastero sul tratto Urbano della Roma L’Aquila per lavori chiuso il tratto compreso dalla tangenziale fino ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 13-08-2020 ore 07:30 RomaDailyNews Roma, in fiamme cassonetti dell'Ama a Ostia: danneggiate quattro auto

La città continua a bruciare. E alte colonne di fumo nero continuano a levarsi in cielo vicino alle abitazioni. Dopo gli incendi di ieri, uno sull'Aurelia e l'altro nel pomeriggio, intorno alle 16,30, ...

Traffico in autostrada, giovedì 13 agosto: temporali ancora in agguato

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 13 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore. Tempo instabile lungo la fascia alpina con possibili fenome ...

