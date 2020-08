Si sveglia morta alle pompe funebri: “Eravamo pronti a dirle addio” (Di giovedì 13 agosto 2020) Potrebbe sembrare la trama di un film dell’orrore eppure è accaduto sul serio. Una donna morta si risveglia alle pompe funebri tra il terrore e il panico dei presenti. Il fatto è accaduto a Milano dove una signora di 87 anni, dopo essere stata dichiarata deceduta dal medico, stava per essere seppellita dai suoi parenti. Dopo un malore della donna e un’assenza di ripresa da parte di quest’ultima, la famiglia aveva chiamato un dottore per accertarne il decesso. Il medico aveva confermato. Giunto presso l’abitazione della signora ottantasettenne, il dottore aveva accertato la morte e poi consegnato ai familiari il certificato che ne attestava la veridicità. A quel punto la famiglia era pronta a procedere prima al funerale e poi alla sepoltura. Il risveglio ... Leggi su velvetgossip

