Sì della FIGC, ripartono calcio dilettantistico e giovanile (Di giovedì 13 agosto 2020) Con il via libera dato ieri dal Governo al documento ‘Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile’ predisposto dalla FIGC, c’è il via libera per la ripresa di tutti i campionati e tornei svolti sul territorio nazionale, comprese le attività di calcio femminile, futsal, beach soccer e calcio paralimpico e sperimentale. L’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha validato il protocollo per la ripresa delle attività sportive di tutto il calcio dilettantistico e giovanile (competizioni ufficiali comprese), predisposto dalla FIGC in attuazione di quanto previsto dal DPCM 7 agosto ... Leggi su calcioweb.eu

