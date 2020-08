Sci di fondo: confermata la lesione del bicipite femorale per Federico Pellegrino (Di giovedì 13 agosto 2020) Seconda risonanza magnetica per Federico Pellegrino che quest’oggi si è recato presso l’ospedale di Negrar di Valpolicella, in provincia di Verona. confermata la diagnosi fatta qualche giorno fa a Oberhof dove si annota una lesione del bicipite femorale della gamba destra per il vicecampione olimpico di PyeongChang 2018. Seguendo il percorso riabilitativo programmato dalla Commissione medica della Fisi, Pellegrino dovrà osservare una prima fase di lunghe sedute di fisioterapia e lavoro in piscina. L’obiettivo è quello di tornare nella migliore forma possibile in vista dell’esordio stagionale del 27-29 novembre a Ruka con la sprint in tecnica classica, 15 km in tecnica classica e pursuit in tecnica libera che apriranno la ... Leggi su sportface

