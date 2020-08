Perugia-Pescara (venerdì,ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 13 agosto 2020) Ritorno del Playout di serie B e per il Perugia c’è da ribaltare il passivo della gara d’andata sul proprio terreno contro il Pescara. Il gol di Kouan aveva illuso la squadra di Oddo sul finire del primo tempo, e sembrava aver messo la contesa su un binario favorevole. Poi è arrivata la rimonta degli abruzzesi che adesso obbliga i grifoni … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

infobetting : Perugia-Pescara (venerdì,ore 21): formazioni, quote, pronostici - NotizieAbruzzo : Diretta Perugia – Pescara: come seguire la partita in tv e streaming - Fantacalciok : Calcio in tv: Barcellona – Bayern Monaco Perugia – Pescara - ansacalciosport : Perugia: Santopadre, non retrocederemo in serie C. Venerdì playout con Pescara.'Basta con funerali, dice presidente… - GGiglio99 : Ascoli Brescia* Chievo Cittadella Cosenza Cremonese Empoli Entella Lecce* Monza** Pisa Pordenone Reggina** Reggiana… -