Panico in mare, barca a fuoco con tre persone a bordo: una è in ospedale (FOTO) (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAttimi concitati e di paura in mare in località “La Solara” del Comune di Sorrento (Napoli), dove verso le ore 13 di oggi una piccola imbarcazione da diporto con motore fuoribordo per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dell’Autorità Marittima ha preso fuoco, a seguito dello presumibilmente a un problema al motore. La motovedetta CP 532 della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia era già in mare in zona per attività programmata di pattugliamento e polizia marittima, quando ha avvistato da lontano la colonna di fumo nero e in pochi secondi è giunta sul posto, immediatamente ponendo in essere tutte le iniziative per il salvataggio delle persone a ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Panico mare Fedez e Chiara Ferragni, lo yacht imbarca acqua in mare in Sardegna. I fan impauriti: Cosa è successo? Leggo.it Chiara Ferragni e Fedez, lo yacht imbarca acqua: paura in mare. I fan sotto choc: «Cosa è successo?»

