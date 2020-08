MotoGp, via libera a 10mila spettatori al giorno per Misano (Di giovedì 13 agosto 2020) Diecimila persone al giorno per il doppio MotoGp a Misano (Rn). La Regione Emilia-Romagna, con un’Ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini, concede la prima deroga al numero massimo di spettatori previsti per impianti all’aperto, 1.000, laddove per eventi di portata nazionale e internazionale gli spazi dell’impianto possano permettere una maggiore affluenza. L’opportunità era prevista da … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

CalcioFinanza : MotoGp, via libera a 10mila spettatori al giorno per Misano - sportli26181512 : #AltriSport #Notizie MotoGp, via libera a 10mila spettatori al giorno per Misano: Diecimila persone al giorno per i… - Nutizieri : MotoGp Misano, deroga della Regione: fino a 10mila spettatori al giorno - Nutizieri : MotoGP Misano, dalla Regione sì alla deroga sul pubblico in presenza: accessi controllati alle tribune, prati chius… - peterkama : Diecimila persone al giorno per il doppio MotoGP a Misano. La Regione Emilia-Romagna, con un’Ordinanza firmata dal… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp via MotoGP, GP Misano: via libera al pubblico per i due GP di settembre, accessi controllati Sky Sport MotoGP, Quartararo: “KTM ha lavorato molto con Michelin…”

Fabio Quartararo ha concluso soltanto al settimo posto il Gran Premio di Brno: la prima delusione cocente dopo le vittorie di inizio stagione. Una sconfitta che non va giù al transalpino: Quartararo h ...

Dani Pedrosa, l’asso nella manica di KTM

Al netto degli acquisti dei tecnici di Ohlins la mano importante allo sviluppo della V4 austriaca la sta dando un certo Dani Pedrosa. Il pilota di Sabadell, arrivato pochi mesi dopo l’uscita dal team ...

Fabio Quartararo ha concluso soltanto al settimo posto il Gran Premio di Brno: la prima delusione cocente dopo le vittorie di inizio stagione. Una sconfitta che non va giù al transalpino: Quartararo h ...Al netto degli acquisti dei tecnici di Ohlins la mano importante allo sviluppo della V4 austriaca la sta dando un certo Dani Pedrosa. Il pilota di Sabadell, arrivato pochi mesi dopo l’uscita dal team ...