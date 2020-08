Juve, incontro tra Pirlo e la dirigenza: i temi discussi (Di giovedì 13 agosto 2020) Andrea Pirlo ha incontrato a Torino Fabio Paratici: il summit tra tecnico e dirigenza ha avuto al centro lo staff e il mercato Si è svolto oggi pomeriggio il summit tra Andrea Pirlo e la dirigenza della Juve. Il neo tecnico ha incontrato, a Torino, Fabio Paratici, responsabile dell’area sportiva. Le parti hanno discusso del completamento dello staff, ma c’è stato spazio anche per il mercato, come spiega La Gazzetta dello Sport. Sul tavolo soprattutto discorsi riguardo l’attacco: molto calde, in queste ore, le valutazioni sul futuro di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

junews24com : Pirlo, incontro a Torino con la dirigenza della Juve: i temi discussi - - FI69interista : @Zebratus @juventina____ @Tilikerta1 @SkySport Ma io infatti non ci credo ma soprattutto spero che non ci sia veram… - infoitsport : Oggi incontro tra Pirlo e la società per pianificare il mercato della Juve: il punto - moggi0almutairi : RT @TifosiBN: Oggi incontro tra #Pirlo e la #società per pianificare il #mercato della #Juve ??????????? - TifosiBN : Oggi incontro tra #Pirlo e la #società per pianificare il #mercato della #Juve ??????????? -