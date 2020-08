Incidenti montagna: Soccorso Alpino mette in salvo due escursionisti in provincia di Belluno (Di giovedì 13 agosto 2020) Intervento del Soccorso Alpino questa mattina nella Val Blois, in provincia di Belluno. Attorno alle 10 una squadra è stata inviata nella zona del Rifugio Laresei dove una escursionista 46enne aveva messo male il piede, riportando una probabile frattura. Raggiunta dai soccorritori, avvicinatisi in fuoristrada, le è stata subito stabilizzata la gamba. Una volta in barella, la donna è stata trasportata all’ambulanza della Croce Verde per il trasferimento all’ospedale di Agordo. Poco più tardi, intorno alle 11, una squadra del Soccorso Alpino di Belluno e Feltre è intervenuta all’altezza della Grotta azzurra a Mel, poiché una donna, che si trovava con altre persone, era scivolata tra i massi del greto e si ... Leggi su meteoweb.eu

albertamanzoni : Incidenti in montagna, scivolano su ghiacciaio: salvati due alpinisti - ABRUZZOLIVETV : #Abruzzo. #Incidenti in #montagna. Scivola e vetri le entrano nell'occhio. Colpo di calore per escursionista. Recup… - lecco_notizie : Estate, si moltiplicano gli incidenti in montagna. I consigli del Soccorso Alpino - Mafara72 : RT @giornaleprociv: -Incidenti e frane: stragi in montagna @Avvenire_Nei -Senza presenza nel territorio, ogni fuoco diventa incendio @ilman… - AnsaValledAosta : Incidenti montagna: due alpinisti bloccati su Castore, soccorsi. Elicottero non riesce a raggiungerli, partita squa… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti montagna Incidenti montagna: cade da sentiero, morto escursionista Agenzia ANSA "Siamo caduti giù perchè il Defender non ha girato". Il racconto di una delle ragazze sopravvissute a Castelmagno

Parole che fanno pensare che a contribuire al tragico incidente siano state le condizioni ... più volte per fermarsi in un avvallamento della montagna, poco prima di un altro dirupo.

Incidente a Cuneo, la 17enne che si è salvata ma ha perso fratello e amici: «La vita mi ha giocato un brutto scherzo»

Sotto le stelle, l’altra notte, le urla di Anna si sentivano fino a molto lontano. «E' mio fratello», ripeteva disperata mentre i vigili del fuoco assistevano a quella «scena straziante»: i corpi sbal ...

