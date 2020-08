Ufficiale: il Montpellier acquista Omlin dal Basilea (Di mercoledì 12 agosto 2020) In attesa del trasferimento, Jonas Omlin non aveva preso parte alle ultime due partite dei renani del Basilea in Europa League contro l’Eintracht Francoforte e lo Shakthar Donetsk. Come riporta il portale francese di France Football, il Montpellier, club di Ligue 1 avrebbe pagato 6 milioni di euro per il passaggio dell’estremo difensore senza però specificare la durata del contratto. Jonas Omlin nouveau gardien du #MHSC « Je suis ravi de signer ici… »https://t.co/Ir2Rpu759t pic.twitter.com/Ua4Aj1Pbzy — MHSC (@MontpellierHSC) August 12, 2020 Foto: Sito Ufficiale Montpellier L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Andare in Champions League senza giocare. È come camminare per strada e trovare un portafogli pieno di soldi: lo metti in tasca e scappi oppure lo rendi al proprietario e incassi la ricompensa. Al Ren ...

Montpellier, nuovo caso di positività al Coronavirus

Dopo aver annullato la partita contro il Marsiglia per il caso risultato positivo nella rosa del Montpellier, il club francese annuncia via comunicato ufficiale di aver individuato un secondo caso nel ...

