Salvini: "Vaccino anti-Covid obbligatorio? No, libertà di scelta" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Vaccino obbligatorio contro il coronavirus? Matteo Salvini la pensa in maniera esattamente opposta a Matteo Renzi. Mentre l’ex premier è favorevole all’obbligatorietà (altrimenti che senso avrebbe mantener le distanze, usare le mascherine e aver rispettato un lockdown totale per mesi?), il leader della Lega chiede di lasciare la scelta agli italiani: se qualcuno vuole rimanere esposto al virus, mettendo a repentaglio la propria salute e quella degli altri, perché obbligarlo? "Io sono per la libertà di scelta, non sono mai per le cose obbligatorie, la gente deve poter scegliere. Gli italiani - sottolinea l’ex ministro dell’Interno - hanno dimostrato un senso di responsabilità incredibile, ora hanno il sacrosanto diritto di ... Leggi su blogo

