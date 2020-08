Quarantena per chi torna dalle vacanze? Le ipotesi e i provvedimenti delle Regioni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il governo è pronto a imporre l’obbligo di Quarantena per chi rientra dalle vacanze all’estero da paesi come Spagna, Croazia, Grecia e Malta. Ovvero a chi ha scelto vacanze low-cost nell’anno dell’emergenza Coronavirus. La Quarantena è stata già istituita in Puglia per chi torna dalla Grecia, mentre l’Emilia-Romagna e la Campania, insieme al Lazio, hanno istituito il test del tampone per chi rientra dai paesi a rischio. L’ipotesi Quarantena per chi torna dalle vacanze Il Corriere della Sera spiega che ieri — in attesa che il ministero della Salute preveda i test sierologici per chi rientra dall’estero—l’Emilia-Romagna ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena per Vacanze all’estero, ipotesi quarantena per i rientri da Spagna, Croazia, Grecia e Malta Il Messaggero Quarantena per chi torna dalle vacanze? Le ipotesi e i provvedimenti delle Regioni

Il governo è pronto a imporre l’obbligo di quarantena per chi rientra dalle vacanze all’estero da paesi come Spagna, Croazia, Grecia e Malta. Ovvero a chi ha scelto vacanze low-cost nell’anno dell’eme ...

