Ponte sullo stretto sottomarino: quanto costa e tempo di realizzazione (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dal nuovo Ponte di Genova al Ponte sullo stretto: il premier Giuseppe Conte ci tiene alle grandi opere e parla della possibilità di collegare la Calabria e la Sicilia tramite un tunnel sottomarino. Miracoli di ingegneria, fa notare il premier, ma “ne abbiamo già realizzato uno a Genova e sullo stretto dobbiamo pensare a un miracolo di ingegneria”. Il Ponte sullo stretto è un tema che ogni tanto torna in auge e va ad animare, non molto pacatamente, il dibattito politico. Tuttavia il governo ci sta pensando sul serio e sarebbe addirittura in corso un’analisi tecnica sul progetto. Ponte sullo stretto: il progetto del tunnel ... Leggi su termometropolitico

fattoquotidiano : De Micheli: “C’è l’ipotesi tunnel sottomarino al posto del ponte sullo Stretto. Stiamo facendo tutte le analisi tec… - fattoquotidiano : IL PONTE IN SICILIA “Ecco sullo Stretto, quando ci saranno i presupposti dovremo pensare a un miracolo di ingegner… - Agenzia_Ansa : Il premier Giuseppe Conte parla del #ponte sullo #Stretto di #Messina: 'Valuteremo a tempo debito. Stiamo pensando… - PennyDreadfull_ : RT @giuseppetp55: #Italia il PDC ogni tre che ne dice,due sono castronerie(peggio di Giggino,Felpa,Meloni),il”vaccino”non sarà obbligatorio… - paoloangeloRF : Il torrente #sarca e sullo sfondo #Carisolo visto dal ponte che lo collega a #Pinzolo -