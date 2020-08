Pensioni: controlli e verifica dei requisiti dei residente all’estero, sospesi fino ad ottobre (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’emergenza Covid-19 ha sospeso tutti gli adempimenti di controllo e verifica per le Pensioni dei residenti all’Estero. La campagna 2019-2020 è stata sospesa definitivamente e ad annunciarlo direttamente l’Inps con il messaggio n. 3102/2020. Pensioni: sospesi i controlli dei residenti all’estero sospesi definitamente i controlli per quest’anno per la verifica della sussistenza in vita dei pensionati residenti all’estero nei seguenti paesi: Sud America, Nord America, Estremo Oriente, Asia, Centro America, i Paesi dell’Est Europa e Paesi limitrofi, Paesi Scandinavi. Gli accertamenti sono solo sospesi riprenderanno ad ottobre 2020. L’Inps si ... Leggi su notizieora

Patrizia Del Pidio, rispondendo a una domanda posta da un lettore di notizieora.it in attesa da ben sette mesi di conoscere l'esito della domanda presentata per accedere a Quota 100, evidenzia che se ...

