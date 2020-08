Migliori app di sicurezza Android per proteggere il telefono (Di mercoledì 12 agosto 2020) Con tutte le storie di hacker e virus che si sentono in giro è normale essere preoccupati per la sicurezza dei propri dati personali sullo smartphone. Quest'ultimo ormai raccoglie davvero tutta la nostra vita fatta di numeri di telefono, password, email, codici d'accesso, informazioni finanziarie, agende, indirizzi e quant'altro. Perdere un telefono o vederlo inutilizzabile a causa di un virus o sapere che a causa di qualche bug strano qualcuno può spiare le nostre conversazioni può creare una certa giustificata ansia che sarebbe meglio limitare al minimo.Per fortuna sui telefoni Android possiamo aggiungere alcune applicazioni in grado di proteggere efficacemente lo smartphone da qualsiasi tipo di attacco hacker ma anche dagli spioni, dai malware o altre minacce. Vediamo insieme ... Leggi su navigaweb

GiorgioPStream : Le migliori App per Apple Watch ... un post ripescato nel mucchio - ibdi_it : Le 9 migliori App per fare soldi nel 2020 - AndroidABA : #PicsArt 15.3.4 - Tra le migliori app di fotoritocco (#APK) - radiosilvana : @CassieFran @Bgbarby0 @neniambulance ?? la leggo fuori app perché mi ha bloccato e condivido I tweet migliori - ibdi_it : 55 migliori App di Shopify necessarie per il tuo negozio e-commerce nel 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Migliori app Le 5 migliori App Android gratuite di Luglio 2020, la nostra selezione TuttoAndroid.net Google Pixel 4 e Pixel 4a ricevono la certificazione ioXt

Nelle ultime ore è emerso che il Google Pixel 4a è il primo dispositivo in assoluto ad aver ricevuto la certificazione ioXt al day one. Ad annunciare la notizia è stato proprio il colosso di Mountain ...

La piattaforma che aiuta i migliori a trovare un lavoro

Si chiama AppLavoro. Creata nel 2019 dal salernitano Marco Contemi, titolare della Gps, una ditta con sede a Porto Cervo, in Sardegna, è una piattaforma che fornisce personale per l’industria turistic ...

Nelle ultime ore è emerso che il Google Pixel 4a è il primo dispositivo in assoluto ad aver ricevuto la certificazione ioXt al day one. Ad annunciare la notizia è stato proprio il colosso di Mountain ...Si chiama AppLavoro. Creata nel 2019 dal salernitano Marco Contemi, titolare della Gps, una ditta con sede a Porto Cervo, in Sardegna, è una piattaforma che fornisce personale per l’industria turistic ...