Lotta al coronavirus, in Puglia torna obbligo mascherine in luoghi aperti affollati e discoteche (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dal 13 agosto sarà attivo in Puglia l'obbligo di mascherine anche all'aperto quando non è possibile rispettare il distanziamento sociale ma anche nelle discoteche. È quanto ha disposto la Regione ... Leggi su baritoday

Ultime Notizie dalla rete : Lotta coronavirus Covid, è lotta a contagi di rientro: controlli su chi torna da Malta, Grecia, Spagna e Croazia Euronews Italiano Coronavirus, a Napoli record di positivi: 24 contagiati e 5 ricoverati in più in 4 giorni

Castelli Romani: la lettera di sfogo dei lavoratori dell’ospedale San Raffaele di Rocca di Papa

Riceviamo e pubblichiamo una lettera dai lavoratori del San Raffaele di Rocca di Papa sul diritto al lavoro e sulle intense giornate di lotta al Covid ai Castelli Romani. «Siamo uomini e donne, madri ...

