Gasperini: «Giocheremo per Bergamo. Dopo il dolore, ci è toccato anche passare per untori» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sulla Gazzetta dello Sport le parole del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Stasera la Dea dovrà affrontare il Psg in semifinale di Champions. Il tecnico rivolge il pensiero a Bergamo, martoriata dal Covid. «E poi, naturalmente, prima di tutto, Giocheremo per la nostra gente e per la nostra città. Abbiamo avuto lutti anche all’Atalanta. Ho amici bergamaschi che hanno perso parenti in ospedale senza aver potuto salutarli. Hanno ritirato solo il sacchetto degli effetti personali. Dopo il dolore, ci è toccato anche passare per untori… Ilicic non lo vedrete, ma giocherà con noi. Il pallone non restituisce e non cancella, ma può trasmettere una gioia. ... Leggi su ilnapolista

