Era Lorelai in Una mamma per amica | Oggi a 53 anni è ingrassata e la chirurgia l’ha… (Di mercoledì 12 agosto 2020) E’ stato uno dei telefilm più amati dei teenager degli anni 2000 Una mamma Per amica. Il merito certamente, oltre che di una trama accattivante, è del rapporto speciale e più per l’appunto da amiche che aveva la mamma con la propria figlia adolescente. A interpretare magistralmente la genitrice la splendida Lauren Graham. Ma avete … L'articolo Era Lorelai in Una mamma per amica Oggi a 53 anni è ingrassata e la chirurgia l’ha… proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Cleliarrrr : Essere come Lorelai Gilmore era la mia più grande aspirazione. Questa serie ha il mio cuore -

Ultime Notizie dalla rete : Era Lorelai Era Lorelai in Una mamma per amica | Oggi a 53 anni è ingrassata e la chirurgia l’ha… MeteoWeek Era Lorelai in Una mamma per amica | Oggi a 53 anni è ingrassata e la chirurgia l’ha…

E’ stato uno dei telefilm più amati dei teenager degli anni 2000 Una Mamma Per Amica. Il merito certamente, oltre che di una trama accattivante, è del rapporto speciale e più per l’appunto da amiche ...

Era Lorelai in Una mamma per amica: oggi a 53 anni è ingrassata e la chirurgia l’ha… [FOTO]

“Caffè, caffè, caffè!” è Lorelai! Lo pensiamo ogni volta che qualcuno esclama quella parola. L’abbiamo vista ridere, piangere, arrabbiarsi ma con sempre una tazza di caffè in mano. E’ la mamma di Rory ...

E’ stato uno dei telefilm più amati dei teenager degli anni 2000 Una Mamma Per Amica. Il merito certamente, oltre che di una trama accattivante, è del rapporto speciale e più per l’appunto da amiche ...“Caffè, caffè, caffè!” è Lorelai! Lo pensiamo ogni volta che qualcuno esclama quella parola. L’abbiamo vista ridere, piangere, arrabbiarsi ma con sempre una tazza di caffè in mano. E’ la mamma di Rory ...