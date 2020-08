Dramma a Castellabate, uomo stroncato da malore in spiaggia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Colto da un improvviso malore: l'assessore Matera ricoverato a Polla 12 August 2020 Dramma, oggi pomeriggio, a San Marco di Castellabate , dove un turista proveniente dalla Francia è deceduto a causa ... Leggi su salernotoday

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Castellabate

SalernoToday

Dramma a San Marco di Castellabate nel Cilento dove in seguito ad un malore un turista di origini francesi ha perso la vita mentre era in mare. La vittima galleggiava privo di sensi in acqua e cosi al ...Dramma nel tardo pomeriggio di oggi a San Nicola a Mare a ... l’ambulanza B estiva GiVi di Acciaroli e quella dea Misericordia del Saut di Santa Maria di Castellabate. La redazione di InfoCilento è ...