Barcellona-Bayern Monaco, i convocati di Setien: torna Dembelè (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il tecnico del Barcellona Quique Setien ha reso noto l’elenco dei convocati che saranno a disposizione per le Final Eight in Portogallo di Champions League e in particolare per il match dei quarti contro il Bayern Monaco. C’è Dembelé nella lista, anche se difficilmente lo vedremo in campo contro i bavaresi, questi gli altri: Portieri: Ter Stegen, Neto, Inaki Pena. Difensori: Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Junior Firpo, Araujo, Monchu. Centrocampisti: Rakitic, Busquets, De Jong, Vidal, Riqui Puig, Monchu, Reis, Jandro. Attaccanti: Messi, Suarez, Dembélé, Barithwaite, Ansu Fati, Konrad. Leggi su sportface

SuperSantos1977 : RT @sassipiedimonte: #Conte eliminato dal #Galatasaray. #Sarri dal #Lione. Tutto il resto è Massimiliano #Allegri. #Juventus #Agnelli #Ch… - juvemyheart : RT @sassipiedimonte: #Conte eliminato dal #Galatasaray. #Sarri dal #Lione. Tutto il resto è Massimiliano #Allegri. #Juventus #Agnelli #Ch… - sassipiedimonte : #Conte eliminato dal #Galatasaray. #Sarri dal #Lione. Tutto il resto è Massimiliano #Allegri. #Juventus #Agnelli… - meister_luka : @lucamatrone @pisto_gol Si è visto contro Barcellona, Bayern, Tottenham, Atletico, Inter come sparisce. E ti ho cit… - MondoNapoli : Barcellona, positivo in prima squadra: nessun rischio per il Bayern - -