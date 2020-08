Tornano da un viaggio a Malta e sono positivi, parla uno dei ragazzi: ‘Eravamo tutti asintomatici e senza febbre, stiamo bene e sotto controllo’ (Di martedì 11 agosto 2020) ‘sono uno dei nove ragazzi, di rientro da Malta, risultati positivi al tampone per il Covid-19. Vorrei dapprima rassicurare i numerosi amici e non, interessati alle condizioni di salute mie e della mia famiglia: stiamo bene, sotto controllo anche se un pò agitati’. A lasciarsi andare ad un lungo sfogo su Facebook è uno dei ragazzi risultati positivi dopo un viaggio di una settimana a Malta. La Asl Roma 3 domenica ha comunicato la positività di 8 ragazzi – tra i 17 e i 19 anni – rientrati il 7 agosto scorso da Malta dopo una settimana di vacanza. Immediatamente è stato avviato il contact tracing e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

