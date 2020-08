Robin Williams, a sei anni dalla morte “Robin’s Wish” racconta i suoi ultimi giorni (Di martedì 11 agosto 2020) Solo sei anni fa ci lasciava uno dei più grandi attori dell’intero pianeta, Robin Williams. L’11 agosto 2014 l’attore si spense a Paradise Cay, California, impiccandosi con una cintura nella sua casa di San Francisco. Dopo anni di teorie, l’autopsia ha confermato che l’attore soffriva già da tempo di una complicata malattia neurodegenerativa, la demenza a corpi di Lewy. Una patologia devastante che aumenta ansia, insicurezza e scatena delusioni. Nel documentario in uscita il 1 settembre 2020, la moglie racconta: «Sul set Robin mi disse “Non mi riconosco più, non so cosa mia sta succedendo”». >>Leggi anche: Virginia Raggi: «Mi ricandido, sono convinta che possiamo andare ... Leggi su urbanpost

