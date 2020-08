Poste, direttrice a 21 anni La più giovane in Lombardia (Di martedì 11 agosto 2020) Gloria Bonzi guida l’ufficio di San Giovanni Bianco. «Un onore lavorare per il mio paese, un orgoglio questo incarico». Leggi su ecodibergamo

La Prealpina

Compirà 22 anni giovedì la più giovane direttrice di ufficio postale della Lombardia ... Diplomata come perito turistico i suoi viaggi sono però stati quelli in Poste Italiane, assunta nel marzo 2018 ...