Ostia, controlli a tappeto dei Carabinieri: un arresto e 2 denunce in poche ore, oltre 5.000 euro le sanzioni (Di martedì 11 agosto 2020) Continua con grande impegno l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri di Ostia per la prevenzione e la repressione dei reati in genere. Nelle ultime ore, nell’ambito dei servizi per il monitoraggio della cosiddetta movida, sono stati rafforzati anche i controlli anti Covid e, con la collaborazione dei militari dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio, il controllo di numerosi esercizi pubblici e molteplici stabilimenti balneari: rilevata qualche inottemperanza alle attuali disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica e in materia alimentare. Nel corso delle operazioni, 1 persona è finita in manette e 2 sono state denunciate. I fatti Ieri, i Carabinieri di Ostia hanno arrestato, su disposizione del Tribunale di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ostia, controlli a tappeto dei Carabinieri: un arresto e 2 denunce in poche ore, oltre 5.000 euro le sanzioni - canaledieci : Prosegue la lotta all’abusivismo commerciale della Polizia Locale. Sequestrati 500 articoli venduti illegalmente ad… - CasilinaNews : Controlli a #Ostia, #Fiumicino, #Fregene, #SanGiovanni e #Acilia: 8 arresti e 3 denunce - CAGLIARILIVEAPP : Ostia. Controlli dei carabinieri, 8 persone arrestate e tre denunciate - canaledieci : Notte di controlli anti abusivismo: tra la merce venduta illegalmente nell'area di piazza Anco Marzio anche giochi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia controlli Ostia, controlli a raffica dei carabinieri:un arresto 2 denunce Yahoo Finanza Ostia, controlli a raffica dei carabinieri:un arresto 2 denunce

Roma, 11 ago. (askanews) - I Carabinieri di Ostia hanno arrestato, su disposizione del Tribunale di Sorveglianza di Roma, un pregiudicato 43enne. L'uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per reati ...

Coronavirus, i nuovi mini-focolai: occhio alle vacanze, si moltiplicano i contagi "da rientro"

Si moltiplicano i casi di viaggiatori di ritorno dall’estero positivi al coronavirus. Ieri nel Lazio sono stati segnalati otto casi di giovani positivi al Covid dopo un viaggio a Malta e un nuovo posi ...

Roma, 11 ago. (askanews) - I Carabinieri di Ostia hanno arrestato, su disposizione del Tribunale di Sorveglianza di Roma, un pregiudicato 43enne. L'uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per reati ...Si moltiplicano i casi di viaggiatori di ritorno dall’estero positivi al coronavirus. Ieri nel Lazio sono stati segnalati otto casi di giovani positivi al Covid dopo un viaggio a Malta e un nuovo posi ...