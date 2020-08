Non mostra i documenti, ragazzo fermato con una presa al collo a Vicenza (Di martedì 11 agosto 2020) È diventato virale un video postato da un ragazzo su Instagram che racconta quanto avvenuto nel centro di Vicenza: "Senza alcun motivo questo poliziotto in divisa ha chiesto documenti al mio migliore amico toccandolo ovviamente lui non centrando niente con l’avvenimento accaduto 10 minuti prima cioè una rissa sì è rifiutato dopo un battibecco dove il poliziotto stava già iniziando a toccarlo lo prende e comincia a strozzarlo". Ma la verità è un'altra Agenzia Vista  Leggi su ilgiornale

fanpage : È già un grande successo! #11agosto - disinformatico : È per colpa di imbecilli come questo che non possiamo avere cose belle in mostra senza allarmi, gabbie e mille prot… - Anna67710262 : @la_Biennale @AlbertoBarbera2 Non poteva essere che questo ????????????mi ha commosso, la forza del cinema ci aiuter… - CiccioCampagna : RT @CiccioCampagna: #ILuoghiCulturali/Roma Un film che è impossibile non amare e che ha avuto la città eterna come protagonista indiscussa… - lauraboom1 : RT @monaeffe: Il mio 'problema' è che non ho una bellezza prepotente che invoglia ad avvicinarmi e siccome riesco a conquistare meglio col… -

Ultime Notizie dalla rete : Non mostra Douja, continua il giallo. L'Arazzeria Scassa non collaborerà alla mostra di settembre LaVoceDiAsti.it Elden Ring non sarà alla Gamescom, verrà mostrato forse ai Game Awards?

Elden Ring non sarà nemmeno alla Gamescom 2020 secondo Jeff Grubb, che tuttavia introduce l'idea che possa essere mostrato forse ai Game Awards 2020, a fine anno. NOTIZIA di Giorgio Melani — 11/08/202 ...

Cyberpunk 2077: i combattimenti corpo a corpo non soddisfano ancora CD Projekt RED 0

Cyberpunk 2077 prosegue il suo sviluppo e in particolare i combattimenti corpo a corpo sembrano occupare uno spazio importante, visto che non soddisfano ancora CD Projekt RED al 100%. NOTIZIA di Giorg ...

Elden Ring non sarà nemmeno alla Gamescom 2020 secondo Jeff Grubb, che tuttavia introduce l'idea che possa essere mostrato forse ai Game Awards 2020, a fine anno. NOTIZIA di Giorgio Melani — 11/08/202 ...Cyberpunk 2077 prosegue il suo sviluppo e in particolare i combattimenti corpo a corpo sembrano occupare uno spazio importante, visto che non soddisfano ancora CD Projekt RED al 100%. NOTIZIA di Giorg ...