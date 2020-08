Infrazione per effrazione e parte l'hashtag #AzzolinaBocciata (Di martedì 11 agosto 2020) La ministra dell’Istruzione sbaglia un verbo in un tweet e sui social si scatena la polemica per la dubbia conoscenza dell’italiano. Azzolina scambia Infrazione per effrazione e #AzzolinaBocciata diventa trend topic su twitter.Testuale il tweet della ministra: “L’IC “Virgilio - Salandra” di Troia (FG) ha subito un’Infrazione ad opera di ladri che hanno fatto dei danni, per fortuna piccoli ma pur sempre meritevoli di condanna. Ho sentito la DS Maria Michela Ciampi, al lavoro per la ripartenza, per rinnovarle la vicinanza del Ministero”. Succedeva ieri. Leggi su huffingtonpost

Il ministro dell’istruzione ha commentato l’assalto a una scuola nel Foggiano, ma ha sbagliato un paio di vocaboli. E non potevano mancare gli sfottò social nei confronti della Azzolina dopo questo er ...

