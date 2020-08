Indossava un tanga come mascherina: arrestato in Norvegia John McAfee, “papà” del primo antivirus per computer (Di martedì 11 agosto 2020) Coronavirus, arrestato John McAfee: Indossava un tanga come mascherina John McAfee, “papà” del celebre antivirus, è stato arrestato in Norvegia perché ha violato le norme anti-Coronavirus: l’uomo, infatti, Indossava un tanga come mascherina. A raccontare la bizzarra vicenda, avvenuta nella giornata di lunedì 10 agosto, è stato lo stesso programma statunitense sul suo profilo Twitter. “Sono detenuto in Norvegia – ha scritto l’uomo – il problema è la mia mascherina anti-Coronavirus. Insisto, è la ... Leggi su tpi

John McAfee, "papà" del celebre antivirus, è stato arrestato in Norvegia perché ha violato le norme anti-Coronavirus: l'uomo, infatti, indossava un tanga come mascherina. A raccontare la bizzarra vice ...

