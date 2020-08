Gazzetta - Allan torna da Ancelotti: affare vicino alla conclusione con l'Everton (Di martedì 11 agosto 2020) Cinque milioni dividono allan da Ancelotti. Il brasiliano è vicino al ritorno dal suo vecchio allenatore. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Gazzetta - Allan torna da Ancelotti: affare vicino alla conclusione con l'Everton - napolista : Gazzetta: le cessioni frutteranno al Napoli un tesoretto da 150 milioni di euro Giuntoli si muove sul mercato in us… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Koulibaly, Milik e gli altri: per il Napoli adesso è l'ora di vendere. United e Juve alla finestra - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Koulibaly, Milik e gli altri: per il Napoli adesso è l'ora di vendere. United e Juve alla finestra - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Koulibaly, Milik e gli altri: per il Napoli adesso è l'ora di vendere. United e Juve alla finestra -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Allan Koulibaly, Milik, Allan, Ghoulam: Napoli, da qui servono 150 milioni. E poi... La Gazzetta dello Sport Gazzetta - Allan torna da Ancelotti: affare vicino alla conclusione con l'Everton

Cinque milioni dividono Allan da Ancelotti. Il brasiliano è vicino al ritorno dal suo vecchio allenatore. L'Everton ha offerto 25 milioni più bonus per l'ex Udinese, il Napoli ne ha chiesto 5 in più.

GdS – Allan e Ghoulam, addio: il Napoli conta di ricavare 40 milioni. Per l’algerino c’è un solo ostacolo

Allan e Ghoulam ai saluti: le soluzioni di mercato. Ne parla La Gazzetta dello Sport:. Non ci saranno discussioni o ripensamenti, per Allan e Ghoulam. Dopo José Callejon, che non ha trovato l’accordo ...

Cinque milioni dividono Allan da Ancelotti. Il brasiliano è vicino al ritorno dal suo vecchio allenatore. L'Everton ha offerto 25 milioni più bonus per l'ex Udinese, il Napoli ne ha chiesto 5 in più.Allan e Ghoulam ai saluti: le soluzioni di mercato. Ne parla La Gazzetta dello Sport:. Non ci saranno discussioni o ripensamenti, per Allan e Ghoulam. Dopo José Callejon, che non ha trovato l’accordo ...