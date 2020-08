Dj morta: Soccorritore Gdf, 'ricerca Gioele sempre più complicata ma lo dobbiamo trovare' (3) (Di martedì 11 agosto 2020) (Messina) - Il Soccorso alpino della Guardia di Finanza coadiuva i Vigili del fuoco nella ricerca del bambino. Una task force composta anche dalla Protezione civile, dalle guardie forestali, dai Range rover. E da volontari. Tutti per ritrovare il piccolo Gioele. Se dall'autopsia emerge che la deejay è stata uccisa, cosa che al momento non viene esclusa, il bimbo potrebbe essere stato portato via. A quel punto, le ricerche dovranno essere ampliate in altre zone. Ma se Viviana Parisi si fosse uccisa, che è l'ipotesi più plausibile, secondo gli inquirenti, allora le ricerche proseguiranno in una zona ancora più ampia. Intanto le speranze si affievoliscono sempre di più. Leggi su liberoquotidiano

patriziagatto3 : RT @TV7Benevento: Dj morta: Soccorritore Gdf, 'ricerca Gioele sempre più complicata ma lo dobbiamo trovare' (3)... - TV7Benevento : Dj morta: Soccorritore Gdf, 'ricerca Gioele sempre più complicata ma lo dobbiamo trovare' (3)... - TV7Benevento : Dj morta: Soccorritore Gdf, 'ricerca Gioele sempre più complicata ma lo dobbiamo trovare' (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : morta Soccorritore Dj morta: Soccorritore Gdf, 'ricerca Gioele sempre più complicata ma lo dobbiamo trovare' (3) Metro Dj morta: Soccorritore Gdf, 'ricerca Gioele sempre più complicata ma lo dobbiamo trovare' (2)

(Messina) - Le ricerche sono iniziate lunedì 3 agosto "dalle 11.30 - dice il sottufficiale delle Fiamme gialle - quando si è saputo della scomparsa della donna. Inizialmente con cani e droni e diverse ...

Morte dj Viviana Parisi, inchiesta per omicidio e sequestro: ma senza indagati

Sono omicidio volontario e sequestro di persona i reati per cui la Procura di Patti ha aperto un’inchiesta sulla morte della dj Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio di 4 anni della donna, Gioel ...

(Messina) - Le ricerche sono iniziate lunedì 3 agosto "dalle 11.30 - dice il sottufficiale delle Fiamme gialle - quando si è saputo della scomparsa della donna. Inizialmente con cani e droni e diverse ...Sono omicidio volontario e sequestro di persona i reati per cui la Procura di Patti ha aperto un’inchiesta sulla morte della dj Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio di 4 anni della donna, Gioel ...