De Roon: “Psg? Per noi un vantaggio la partita secca” (Di martedì 11 agosto 2020) Alla vigilia della sfida di Champions dell’Atalanta contro il PSG, Marten De Roon si è concesso ai microfoni di France Football in una lunga intervista. Questi i passaggi salienti: “Quando dal sorteggio ho saputo che avremmo giocato contro il Paris Saint Germain ho pensato fosse fantastico. Certo, è un po’ strano giocare solo una partita, ma è comunque una grande opportunità”. Il centrocampista olandese crede nell’impresa e spiega perché: “Giocare 90 minuti contro una squadra più forte è meno difficile di giocarne 180. È ancora molto difficile, siamo un outsider, ma faremo del nostro meglio”. De Roon, infine, esalta il gioco della Dea: “Giochiamo principalmente nella metà campo avversaria. La verità è che non ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #Atalanta, #DeRoon: '#PSG? In 90 minuti l'impresa è possibile' - Fantacalcio : Atalanta, De Roon: 'Psg? Nei 90 minuti l'impresa è possibile' - hryuvcujkv : RT @DiMarzio: #Atalanta, #DeRoon: '#PSG? In 90 minuti l'impresa è possibile' - DJMaverix : L'#Atalanta si appresta a vivere quella che probabilmente è la partita più importante della sua storia. Mercoledì s… - herbertharriola : RT @DiMarzio: #Atalanta, #DeRoon: '#PSG? In 90 minuti l'impresa è possibile' -

Ultime Notizie dalla rete : Roon “Psg