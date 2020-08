Bonus Inps, Luca Zaia non perdona i suoi furbetti (Di martedì 11 agosto 2020) Pare che la goccia ad aver fatto traboccare il vaso dell’ira di Matteo Salvini sia stata la dichiarazione di Ubaldo Bocci, consigliere comunale fiorentino in quota Lega, ma soprattutto ex manager con un reddito dichiarato nel 2018 di 250mila euro, secondo cui il Bonus da 600 euro l’avrebbe richiesto il suo commercialista e lui l’avrebbe preso “come provocazione” per provare che la legge – troppo generosa – era sbagliata, liberandosi poi del malloppo a favore di tossicodipendenti, poveri e orfani dell’India.L’indimenticato Ricucci avrebbe detto, a parole sue, che Bocci fa beneficenza con i soldi degli altri. Pare, dai primi riscontri, che sia stato in buona compagnia: almeno con due consiglieri regionali veneti della Lega e uno piemontese del Pd. Con una differenza: mentre Salvini ha imposto al partito la consegna del ... Leggi su huffingtonpost

